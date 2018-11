Simon Zenke (29 de ani) a debutat pentru Dinamo în primul meci cu FCSB. Deşi a jucat doar 8 minute, atacantul a rămas impresionat de fani. Recunoaşte că i-a căutat pe YouTube, dar imaginile văzute acolo nu se compară cu atmosfera simţită de pe teren.

"A fost un meci important pentru club. Eu nu ştiam dacă voi intra, sper că am făcut o impresie bună. Mă bucur însă că am debutat la Dinamo într-un derby. Fanii dinamovişti sunt fantastici. Am auzit vorbindu-se de ei, am căutat imagini şi pe YouTube, dar să văd cu ochii mei... a fost ceva incredibil", a declarat Simon Zenke pentru