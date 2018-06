Habitat for Humanity România prelungește perioada de înscriere a familiilor din Cumpăna, județul Constanța, pentru una dintre cele 10 locuințe pe care le va construi în comunitate. Până pe 29 iunie 2018, persoanele cu venituri mici din localitate își pot depune dosarul pentru a intra în programul Habitat for Humanity și a obține una dintre cele 10 case pe care organizația le va ridica în cadrul evenimentului BIG BUILD 2018.

BIG BUILD este un eveniment anual de construire accelerată și voluntariat organizat de Habitat for Humanity, în care organizația construiește mai multe locuințe în 5 zile, cu ajutorul voluntarilor români și... citeste mai mult