Potrivit lui Daniel Vasile, accidentul a avut loc in jurul orei 13.30, in rondul din Piata Romana, unde s-au ciocnit trei autovehicule. In urma accidentului, doua persoane, sot si sotie, aflate intr-una dintre masinile implicate, au decedat. Alte sase...

9am, 15 Februarie 2015