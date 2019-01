Familie de-a gata - 2D

Perioada: 25 - 31 ianuarie

Ora: 17,00

28 ianuarie, filmul nu ruleaza

• Regia: Sean Anders

• Cu: Mark Wahlberg, Rose Byrne

• Gen film: Comedie

• Rating: Ap12

• Durata: 119 minute

• Premiera in Romania: 18.01.2019

Cand Pete si Ellie decid ca e timpul sa-si faca o familie, ajung fara sa vrea in lumea adoptiilor. Din acel moment, viata lor va fi un sir neintrerupt de eforturi hilare de a invata pe repede inainte ce inseamna sa fie parinti pentru un trio de frati, care include si o adolescenta nabadaioasa, in speranta ca... citeste mai mult

