Cinci muncitori români au murit în urma exploziei de la o uzină chimică din Cehia. Familia unuia dintre ei face acum acuzaţii grave la adresa autorităţilor.

Rudele lui Constantin Brânzaru, românul de 55 de ani din Chirca, judeţul Dâmboviţa, mort în deflagraţie, acuză autorităţile din România că nu i-au anunţat pe aparţinători de tragedie.

"Lucra de mulţi ani acolo. Am apucat să vorbesc cu el ultima dată duminică. Am aflat de accident acum o jumătate de oră de la Ambasadă, după ce ne-am interesat noi. Am înţeles că de repatriere se va... citeste mai mult