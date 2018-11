Familia lui Michael Schumacher a emis un comunicat oficial, primul după o pauză de şase luni, dar nu oferă detalii despre starea medicală a fostului mare campion din Formula 1, care a suferit un grav accident la schi în iarna lui 2013, ci anunţă un parteneriat.

Acţiune caritabilă e organizată de fundaţia Keep Fighting, care în colaborare cu magazinul online Zoom a lansat un poster cu Schumacher, sumele obţinute urmând a intra în conturile organizaţiei Never Give Up, ce aparţine familiei fostului star al F1. Afişul, ce are un stil retro, îl arată pe Michael Schumacher în monopostul său Ferrari, lansat pe circuit în drumul spre succesul din 2000, atunci... citeste mai mult