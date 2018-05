Falcon9: Sapte sateliti dintr-o singura lansare!

Racheta purtatoare Falcon 9 va lansa, marti, cinci sateliti de comunicatii Iridium NEXT si doua aparate americano-germane GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On), a anuntat NASA in legatura cu dubla misiune a companiei comerciale SpaceX.



La aproximativ 10 minute de la lanare, primele care se vor desprinde de Falcon 9 vor fi satelitii gemeni GRACE-FO, care vor observa si transmite informatii referitoare la schimbarile intinderilor de ape si ale masei Pamantului.

Apoi, pe orbitavor fi plasate cele cinci aparate din seria Iridium NEXT, ridicand numarul celor aflate deja in jurul Terrei la 55, dintr-un total planificat... citeste mai mult