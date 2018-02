Primarul Decebal Făgădău şi managerul de țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria, Tatiana Proskuryakova

În data de 26 februarie, primarul Decebal Făgădău a susținut o alocuțiune pe tema dezvoltării economice a municipiului Constanța, creării de noi locuri de muncă și dezvoltare sustenabilă a turismului în cadrul simpozionului „Sustainable and Inclusive Urban Development in South-East Europe – Cities for the People”, organizat de Banca Mondială la Viena, în parteneriat cu Ministerul Federal de Finanţe al Austriei, în perioada 26-28 februarie.

