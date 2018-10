Facultatea de drepți

Le spun adesea prietenilor că nu mai am tragere de inimă să scriu despre lumea politică, din motive multe și mărunte. Și totuși, văd că prea este deasă țesătura, prea este schimbătoare oglinda, ce este astăzi bine nu mai este valabil mâine. Câțiva semeni doresc să fie nemuritori, dar nu prea știu cum să-și împlinească visul. Așa nimeresc în câmpiile dezordinii. Am învățat că democrația se compune din putere și opoziție. Baiul este că puterea ajunsă în fotoliu se vrea unică și devine neascultătoare. Am mai înțeles că un partid ajuns la putere preia rostul țării, îi croiește un drum bun.

