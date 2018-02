La sfarsitul sãptãmanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albita s-a prezentat pentru a intra in tarã cetãteanul roman Petru M., in varstã de 24 de ani, conducand un microbuz inmatriculat in R. Moldova. Douã ore mai tarziu, in acelasi punct de trecere a frontierei s-a prezentat pentru a intra in tarã, ca pasager intr-un microbuz inmatriculat in Romania, cetãteanul din R. Moldova Mihai P., in varstã de 25 de ani. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unor controale amãnuntite asupra mijloacelor de transport si persoanelor, ocazie cu care, echipa comunã de control a descoperit, in... citeste mai mult