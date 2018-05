Politistii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita si inspectori vamali au descoperit, ascunse în bagajele unui tânãr, 24 de facturi comerciale falsificate.

Pe 22 mai, in jurul orei 17.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei, cetãteanul roman Adrian G., in varstã de 32 de ani, pasager intr-un microbuz marca Mercedes inmatriculat in Lituania. În baza profilului de risc, echipa comunã de control, formatã din politisti de frontierã si lucrãtori vamali, a efectuat un control amãnuntit asupra mijlocului de transport si persoanelor, ocazie cu care a descoperit, in bagajele lui Adrian... citeste mai mult