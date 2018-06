Din fericire, și în acest an, județul Satu Mare are elevi de ”zece” la Evaluarea Națională. Dacă anul tecut a fost un singur ”10”, în acest an în județ avem doi elevi care au obținut nota maximă la Evaluarea Națională. Unul dintre elevii de ”Zece”...

Gazeta de Nord-Vest, 19 Iunie 2018