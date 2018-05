Facilitãti oferite la angajarea stagiarilor

Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurãrilor pen tru somaj, pe perioada derulãrii contrac tului de stagiu, 1.350 lei pentru fiecare stagiar angajat. Legea nr. 335/2013 privind efectuarea sta giului pentru absolventii de invãtãmant su perior a intrat in vigoare in luna martie 2014 si reglementeazã, pentru absolventii de invã tãmant superior, perioada de 6 luni de debut in profesie, in conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,... citeste mai mult