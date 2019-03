Faci sau taci - 2D

Perioada: 22 - 28 martie

Ora: 17,00

25 martie

Filmul nu ruleaza

• Regia: Iura Luncasu

• Cu: Augustin Viziru, Levent Sali, Catalin Cazacu, Codin Maticiuc

• Gen film: Comedie

• Rating: AG

• Durata: 99 minute

• Premiera in Romania: 15.03.2019

„Faci sau taci” aduce in prim plan retelele de traficanti de carne vie, care de aceasta data au capatat proportii ingrijoratoare. Nimic amuzant pana aici. Dar atunci cand cativa functionari romani primesc vizita oficialilor din Spania si trebuie sa puna la cale o misiune speciala, iar spaniola lor consta in Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se complica. Pornim in misiune, dar... citeste mai mult