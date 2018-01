Turneele de calificare pentru The Bucharest Major s-au încheiat și ne-au oferit lista completă de echipe participante la cea mai mare competiție Dota 2 a primăverii 2018. Acestea se vor înfrunta pentru premii totale de un milion USD și pentru 1500 puncte de calificare la The International 2018.

Zece dintre formațiile care vor urca pe scena Sălii Polivalente au primit invitații directe, iar restul au fost desemnate prin califcări online.

În fruntea listei echipelor invitate se află nume sonore precum ​Team Liquid (câștigătoarea turneului The International 2017 cu premii totale de 21 milioane USD), ​Team Secret (un brand renumit pe scena Dota 2, care în momentul de față conduc... citeste mai mult

ieri, 19:31 in IT&C, Vizualizari: 29 , Sursa: Agora in