Facebook a depus o brevetare pentru un sistem care poate activa de la distanţă microfonul de la telefonul cuiva folosind semnale transmise prin intermediul unui televizor, scrie The Guardian.

Brevetarea descrie un sistem unde un semnal audio dintr-o emisiune TV sau o reclamă, semnal care nu poate fi auzit de urechea umană, va activa telefonul sau tableta pentru a porni microfonul şi pentru a înregistra “ambianţa conţinutului”. Înregistrarea va fi introdusă într-o bază de date pentru a permite aplicaţiei Facebook să identifice programul vizionat de o anumită persoană. Persoana nu poate dezactiva sistemul.

Brevetul, publicat prima dată de The New York Times, permite tehnologiei să ştie... citeste mai mult