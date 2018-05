Facebook: Noutati la sectiunea Stories Facebook isi propune ca in viitorul apropiat sa introduca reclame la sectiunea Stories. Chiar daca aceasta nu are destula popularitate ca cea de pe Instagram, compania continua sa se gandeasca la solutii.

Compania Facebook incearca sa obtina profit de pe urma acestei sectiuni.

Administratorii retelei de socializare au mai multe statistici care arata ca sectiunea Facebook este frecventata de aproximativ 150 milioane de utilizatori in fiecare zi, suficient pentru a justifica target-area acestora cu reclame.

Reclamele afisate la sectiunea Facebook Stories sunt deocamdata la stadiul de testare. In prezent, acestea iau forma unor... citeste mai mult

