Microsoft a anuntat venituri de 20,6 miliarde de dolari in al patrulea trimestru din anul financiar 2016, in scadere cu 7% de la an la an. Veniturile operationale s-au ridicat la 3,1 miliarde de dolari, comparat cu o pierdere de 2,1 miliarde de dolari...

Wall-street, 21 Iulie 2016