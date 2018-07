Facebook, in mijlocul unui nou scandal. Reteaua incurajeaza pirateria de filme Problemele par sa se tina lant pentru cea mai populara retea de socializare din lume. Facebook este acuzata ca incurajeaza pirateria de filme.

Din cauza utilizatorilor care distribuie continut piratat, pe Facebook s-a creat climatul ideal pentru aceasta infractiune. Continutul materialelor piratate variaza de la simple clipuri video preluate de pe YouTube si pana la filme in toata regula care sunt publicate dupa lansarea in cinematografe. Reprezentantii Facebook au raspuns acuzatiilor care li se aduc, spunand ca nu se declara raspunzatori pentru cele... citeste mai mult

