Zuckerberg a făcut acest anunţ la o întâlnire cu lideri din domeniu - de la The New York Times, CNN, The Wall Street Journal, NBC, HuffPost etc. -, care a avut loc marţi, în Menlo Park, California.

Acesta a spus că Facebook a colectat informaţii despre modul în care consumatorii văd brandurile media, respectiv dacă aceştia au auzit de anumite publicaţii şi dacă au încredere în ele ca sursă de informaţii.

"Am introdus datele în sistem şi acţionează în sensul de a promova sau suprima (informaţiile, n.r.) şi vom regla intensitatea acestuia de-a lungul timpului", a spus Zuckerberg.... citeste mai mult

