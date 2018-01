Facebook face angajari masive pentru drone, realitatea virtuala si centre de date Facebook doreste sa angajeze 1.200 de oameni pentru domenii care se refera la realitatea virtuala, drone si centre de date.

Pana la acest moment, compania a ajuns la 10.000 de angajati si venituri anuale de aproape 10 miliarde dolari, informeaza HotNews.ro, insa estimarile arata ca ar putea ajunge la 30 miliarde in cativa ani.

Conform Reuters, in urma unei analize a anunturilor postate de Facebook, s-a ajuns la concluzia ca cea mai mare retea sociala este in cautarea a 1.200... citeste mai mult