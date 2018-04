Compania americană Facebook, care deţine cea mai mare reţea de socializare din lume, implicată recent într-un scandal privind confidenţialitatea datelor colectate de la utilizatori, a început să se arate cu degetul şi ceilalţi giganţi IT din lumea online-ului, precum Google sau Twitter, fiindcă şi aceştia stochează informaţiile utilizatorilor, scrie portalul techcrunch.ro.

„Twitter, Pinterest şi LinkedIn au butoane similare de like şi share pentru ca utilizatorii să distribuie conţinutul serviciilor lor. Google are un serviciu... citeste mai mult