Facebook, amendat pentru scandalul Cambridge Analytica

Compania Facebook va primit, in Marea Britanie, o amenda de 500.000 de lire sterline (663.000 de dolari) in legatura cu transferul de date personale catre Cambridge Analytica, incalcandu-se, astfel, legislatia britanica din aceasta sfera, relateaza cotidianul The Guardian.



Potrivit publicatiei, autoritatile britanice de resort au stabilit ca reteaua sociala nu a reusit sa asigure protectia necesara datelor utilizatorilor ei si, de asemenea, nu a putut ofer informatii complete referitoare la modalitatea in care alte... citeste mai mult