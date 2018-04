FACEBOOK. Peste 112.300 de români ar fi fost victimele scurgerii de date de la Facebook către Cambridge Analytica, după ce 78 de prieteni comuni ai acestora au instalat o aplicaţie. Ei se află printre cei peste 87 de milioane de utilizatori Facebook ale căror date au fost colectate de Cambridge Analytica, conform unei televiziuni de știri.

APASĂ AICI și vezi dacă CONTUL TĂU a fost AFECTAT.

Potrivit unui răspuns Facebook, 78 de români şi-au instalat aplicaţia "This is your digital life”, cea care colecta datele personale şi le oferea apoi Cambridge Analytica.

Mai mult, alţi 112.343 de români care erau în cercul de prieteni ai... citeste mai mult