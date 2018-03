Facebook a suspendat echipa lui Donald Trump pentru abuzul de informatii personale ale oamenilor Facebook a declarat ca a suspendat laboratoarele de comunicare strategica si firma de analiza politica a datelor, Cambridge Analytica, pentru incalcarea politicilor sale in ceea ce priveste colectarea si pastrarea datelor.

Practic, companiile care au demarat operatiuni de identificare a datelor pentru campania electorala prezidentiala a lui Donald Trump in 2016 l-au ajutat pe Trump sa isi gaseasca mai usor alegatorii, decat rivala sa, Hillary Clinton. Facebook sugereaza ca s-au obtinut anumite date ale utilizatorilor in mod necorespunzator,... citeste mai mult

