Schimbarea a fost anunţată de Mark Zuckerberg la începutul anului şi de atunci a fost activă pentru Statele Unite. Acum, aceasta este extinsă pentru toate regiunile şi toţi utilizatorii reţelei sociale.

Ca urmare a criticilor care acuzau Facebook că s-a politizat prea mult, compania americană a decis să reducă importanţa conţinutului marilor publicaţii în cadrul algoritmului de rankare şi să aducă mai sus ştiri ale publisherilor locali.

Asta înseamnă, de exemplu, că utilizatorii Facebook din Bucureşti ar trebui să vadă mai multe ştiri de la publicaţiile din sau din apropierea oraşului şi mai puţine de la The New York Times sau The... citeste mai mult

