Facebook a cheltuit o suma fabuloasa pentru activitatile de lobby Doar 3,3 milioane de dolari a cheltuit gicantul american Facebook pe activitati de lobby in doar primele trei luni din anul 2018.

Compania care detine cea mai mare retea de socializare din lume a ales sa investeasca mai mult in lobby anul acesta, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Pe atunci, suma alocata pentru activitati de acest tip a fost de 3,2 milioane de dolari.

Activitatile de lobby in care a investit Facebook au fost pe diverse teme. Probabil, fata de perioadele trecute s-a investit mai mult in legislatia privind confidentialitatea datelor, publicitate online,