Facebook a anunţat că problemele tehnice cu care s-a confruntat reţeaua de socializare şi aplicaţiile sale - Instagram, Facebook Messenger şi WhatsApp - au fost cauzate de o "modificare a configuraţiei de server", informează The Associated Press.

"Ieri (miercuri, n.red.), ca urmare a unei modificări a configuraţiei de server, mulţi oameni au avut probleme la accesarea aplicaţiilor şi a serviciilor noastre. Acum am rezolvat problemele şi sistemele noastre îşi revin. Ne pare foarte rău pentru... citeste mai mult

