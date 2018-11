Durerea pe care o provoaca o ruptura amoroasa este cat se poate de reala.

Corpul intra in stare de alerta, muschii se tensioneaza, inima incepe sa bata mai tare, sangele circula parca mai repede, respiram sacadat si pupilele ni se dilata. O amenintare pluteste in aer. Aceste simptome ne fac in mod firesc sa luăm pozitia de aparare, pana in momentul fatal al despartirii, potrivit kfetele.ro.

Exista studii care au dovedit ca si in cazul unei rupturi amoroase mai vechi vederea unor fotografii si rememorarea momentului respingerii determina, pe acelasi principiu, aparitia unei dureri corporale.

Un alt studiu condus de Nathan deWall, psiholog la Universitatea din... citeste mai mult

