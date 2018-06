Pe str. Petru Rareş din Tg. Lăpuş, Dorin Ţîţoc, licenţiat în studii europene, a deschis noua staţie „Dot Resources” unde fabrică bolţari pentru zidărie.

Dorin ne spune: “Trebuie să precizez faptul că am accesat fonduri europene în valoare de 44.000 de euro. Am achziţionat o vibropresă automată, 2.700 de modele staţionare şi linii complete pentru fabricat pavele, borduri, bolţari, rigole, coame, dale din beton, capaciatatea fiind de 150-3.500 de bolţari pe oră, în orice configuraţie dorită. Vibropresa are patru motoare, respectiv două pe placa poanson şi două pe masa vibrantă. Materialul îl facem cu două malaxoare, unul cu o capacitate de 620 de litri şi un altul de 170 de litri, pe care-l fo citeste mai mult