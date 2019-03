La sfârşitul lunii trecute, Diego Fabbrini a semnat prelungirea contractului cu FC Botoşani pentru încă un an, chiar dacă a avut oferte concrete în această iarnă, inclusiv de la Astra. Dar, impresarul italianului Florin Manea a anunţat la ProSport că atacantul de 28 de ani va pleca aproape sigur în această vară la un alt club.





"Şansele ca Fabbrini să mai stea la Botoşani şi din vară sunt de 1%. Am un respect deosebit pentru domnul Iftime (n.red. - patronul lui FC Botoşani), dar am avut câteva divergenţe cu cineva din conducerea clubului, pe care sunt dispus să le uit. Nu voi mai lucra... citeste mai mult

acum 55 min. in Locale, Vizualizari: 16 , Sursa: Botosaneanul in