In saptamana promotiilor de Sarbatori, 10-16 decembrie 2018, ATVRom, principalul dealer ATV-moto din Romania, iti ofera posibilitatea sa-ti faci cadoul de Sarbatori cum vrei tu din cea mai variata gama de vehicule powersport, accesorii si echipamente!

In campania promotionala ATVRom de Sarbatori vor fi incluse cele mai cautate si apreciate produse si branduri – ATV si SXS Can-Am, Linhai, CF Moto si Polaris, cunoscutele roadstere Can-Am Spyder, noile roadstere Can-Am Ryker, snowmobile Ski-Doo, skijet-uri Sea-Doo plus o gama completa de accesorii ATV/SXS si echipamente moto pentru toate categoriile de rideri, incepatori sau experimentati – de la casti moto, armuri, bluze si... citeste mai mult

acum 53 min. in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Pro Sport in