Fãrã milã fatã de soferii amatori de alcool

Patru soferi vasluieni vor rãmane pietoni o bunã bucatã de vreme, dupã ce Curtea de Apel Iasi le-a respins apelurile formulate de ei impotriva sentintelor primite din partea judecãtorilor vasluieni. Cu totii, au fost condamnati la diverse pedepse cu suspendarea executãrii pentru cã au fost descoperiti in trafic conducand aflandu-se sub influenta alcoolului. Este cazul lui Ion Patras si Marius Cãtãlin Cerbetiuc, condamnati la cate 1 an de inchisoare, Adrian Durcan – Cucinschi, care, pentru cã a... citeste mai mult