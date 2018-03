Crescãtorii de ovine vor primi subventia pentru comercializarea lanii doar dacã depun actele doveditoare la Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui. Este vorba despre documentele justificative ce atestã comercializarea productiei de lanã obtinutã in anii 2017 in 2018. Documentele se pot depune la DAJ panã in data de 1 iulie 2018. Acestea sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare din care sã rezulte cantitatea de lanã comercializatã. DAJ Vaslui a transmis o adresã la cei 343 de oieri inscrisi in program, prin care sunt informati cu privire la obligatiile... citeste mai mult