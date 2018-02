Extremele somajului

Piata muncii din România se confruntã cu cea mai acutã crizã de personal din ultimele douã decenii, dar cu toate acestea existã în continuare judete în care rata somajului este de peste 10%, ceea ce înseamnã cã unul din zece locuitori apti de muncã nu lucreazã, scrie Ziarul Financiar.

Tn Vaslui, de exemplu, rata somajului este de 10,19%, fiind de peste 2,5 ori mai mare decat media inregistratã la nivel national (de 4,02% in decembrie 2017), aratã datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncã (ANOFM). Pe locul doi in topul judetelor cu cel mai ridicat nivel al somajului este Teleorman: cu o ratã de 10,02% a somajului, in judetul situat la o distantã de aproximativ 80 km de... citeste mai mult