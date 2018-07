Every Can Counts România începe o nouă ediţie a campaniei ExtravaCANza, dedicată colectării dozelor din aluminiu pe litoralul românesc. Ediţia din acest an se desfăşoară pe plaja Flora din staţiunea Mamaia în zilele 13-15 iulie | 20-22 iulie | 27-29 iulie. Cei mai activi turişti care colectează doze vor fi premiaţi cu băuturi răcoritoare, bere, vouchere de cumpărături şi accesorii pentru bucătărie. Dozele colectate vor fi numărate una câte una, folosind un aparat automat ce face parte din reţeaua EcoCan gestionată de Can Pack Recycling. Pe... citeste mai mult

