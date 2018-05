Duminică, 27 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I la Numărul Noroc și Plus Noroc sunt câștiguri.

Loto 6 din 49 / FOTO: Loteria Română

• O monedă se prăbușește. Apel al președintelui: Schimbați valuta! • Ţara care nu mai tipăreşte bani. Este pentru prima dată în ultimul secol • Locul unde dispar sute de oameni în fiecare an. Armata desfășoară nenumărate misiuni de salvare ale celor dispăruți citeste mai mult

azi, 20:14 in Social, Vizualizari: 61 , Sursa: TVR in