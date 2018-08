Extractul din mladite de Rozmarin are actiune coleretica (creste secretia biliara) si cola­goga (ajuta la golirea bilei, care se produce în mod normal în timpul meselor bogate în grasimi si are rolul de a ajuta digestia grasimilor). Deci, se va folosi în caz de vezica biliara hipotona - bila lenesa sau care se goleste greu - vezica malformata, cudata. Foarte important, curata si sustine activitatea fica­tului si colecistului, deci are si actiune deto­xifianta.

