Extinderea regionala si a portofoliului de produse nJoy

Brandul romanesc de IT&C, nJoy, prezent pe piata romaneasca din 2010 isi continua strategia de extindere teritoriala.

Brandul nJoy a fost prezent pe piata din Romania in 2010, apoi s-a impus in Bulgaria, Cehia, Croatia, Ungaria, Macedonia, Romania, Serbia, Kosovo prin relatiile de colaborare cu distribuitorii importanti din aceste tari. Recent, nJoy a adaugat in portofoliu un nou teritoriu in Orientul Mijlociu, Liban, prin colaborarea cu Technomania. Produsele care se regasesc pe aceasta piata sunt surse si carcase PC, urmand ca in viitor sa fie disponibila si categoria de UPS.

azi, 15:15 in IT&C