O investiție așteptată de foarte mulți ani de locuitorii cartierului sucevean Burdujeni Sat - extinderea gazului metan, este blocată temporar, din cauza contestării rezultatului licitației de atribuire a executării lucrărilor.

„În această săptămână am fi putut semna contractul de extindere a gazului metan, numai că pe 27 august, după cum am fost informați, s-a depus contestație la Tribunal din partea SC Total Tuby SRL, asociată cu SC Vertatel SRL. Pe aceeași cauză a fost depusă contestație și la CNSC, care a respins-o. Consider că nu au nici o șansă în instanță, dar iată că ne mai întârzie vreo două-trei săptămâni”, a anunțat primarul... citeste mai mult