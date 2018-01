Expoziție "Why Go Outside When Everything Happens Inside My Head", la Galeria creart

În perioada 11 ianuarie – 4 februarie 2018, Primăria Capitalei prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, organizează în Galeria creart din Piața Alexandru Lahovari nr. 7, expoziția „Why Go Outside When Everything Happens Inside My Head” de Andreea Chirică, curatoriată de Eugen Rădescu.

Vernisajul expoziției are loc pe 11 ianuarie 2018, la ora 19:00, iar intrarea este liberă.

„Why Go Outside When Everything Happens Inside My Head” este un monolog vizual despre conflictul dintre a fi vizibil, abordabil, cu bateria plină la telefon și mereu... citeste mai mult

