Expozitie documentara “Sa spunem NU cancerului”

In fiecare an, pe 4 februarie, in lume este marcata Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, prilej cu care Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila organizeaza expozitia documentara “Sa spunem NU cancerului”. O serie de lucrari de specialitate aflate in colectiile bibliotecii sunt expuse in vitrine pentru publicul interesat.

In aceasta zi sunt organizate manifestari cu caracter de preventie, constientizare si implicare a pacientilor in gasirea unor solutii pe termen lung. Evenimentele isi propun sa atraga atentia asupra faptului ca afectiunile maligne reprezinta o problema de... citeste mai mult

