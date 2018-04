„Inside you... inside me”, sub acest generic, Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Braşov a vernisat la Galeria Europe expoziţia de sculptură semnată de Horia Hudubeţ.

Autorul prezintă o serie de busturi create din materiale neconvenţionale, care au drept numitor comun forţa punctului 0, echilibrul dintre diferite temperaturi, stări sau medii.

„Omul din afară” este lucrarea de referinţă.

Prin tehnici inedite născocite de artist, aceasta interacţionează cu fiecare privitor.

Autorul acestui demers are un palmares impresionant cu numeroase proiecte, premii şi este cunoscut iubitorilor de artă şi nu numai, graţie... citeste mai mult