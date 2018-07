Artista Alexandra Pasca e revenit in peisajul baimarean cu o noua expozitie de fotografie. Intitulata “My hat story”, in cadrul acesteia se regasesc peste 40 de fotografii cu palarii purtate in perioada anilor 1920-1970. Expozitia reprezinta astfel o...

Informatia zilei MM, 31 Martie 2011