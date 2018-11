Pentru al patrulea an consecutiv, la Centrul Cultural Reduta, brașovenii vor descoperi, prin intermediul fotografiei, cei mai frumoşi oameni şi cele mai interesante obiceiuri din ţara nostră.

Serviciul Cultură Tradițională din cadrul Centrului Cultural „Reduta”, îi invită pe brașoveni și pe turiști joi, 29 noiembrie 2018, începând cu ora 13:00, la vernisajul Expoziției Naționale de Fotografie Etnografică „Oameni și datini”, care va avea loc în foaierul Centrului Cultural „Reduta”.

Și în acest an, pentru al patrulea an consecutiv, Serviciul Cultură Tradiţională a fost organizatorul unui concurs național de fotografie etnografică unde s-au înscris peste 40 de... citeste mai mult