Expoziția "Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei", la Galeria ICR Viena

Institutul Cultural Român de la Viena şi Muzeul de Artă Braşov prezintă în perioada 22 iunie ‒ 3 august expoziţia „Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei". Vernisajul are loc pe 21 iunie, de la ora 18.30, în prezenţa reprezentanţilor Muzeului de Artă Braşov: Bartha Árpád (director), Radu Popica (curatorul expoziţiei, şef serviciu, Secţia Artă; istoric de artă și expert în patrimoniu național mobil), Andreea Pocol (muzeograf, responsabil conservare bunuri culturale) şi Radu-Constantin Tătaru (restaurator). Expoziţia este realizată cu sprijinul doamnei Ana-Maria Altmann (curatoare; Viena) şi al FIVE PLUS

