Expoziția Fine Art. True Summer Love

După mai multe participări la expoziții colective în aceast an - Așteptând primăvara, la Gloria Jean's Coffees, old town, Strada Stavropoleos 4 - 18 aprilie; Tendenze visive dopo postodernismo, Pisa, Italia, 22 aprilie – 2 mai; Art and us today, Dobrich, Bulgaria, 26 aprilie – 14 mai; D’Effetto, Treviso, Veneția, mai; Miraje, Holul Teatrului Nottara, începutul lunii iunie – iată că cele două artiste plastice Florentina Maria Popescu și Cristina Țurlea au deschis de această dată împreună o expoziție la Cercul Militar Național, Galeria Foaier, intitulată Fine Art. True Summer Love. Pictorițele expun câte 30 de tablouri... citeste mai mult

acum 44 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 27 , Sursa: Amosnews in