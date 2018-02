Expoziţia „Everything in White”, în cadrul căreia artistul bucureştean Theodor Moise a ales albul ca mediu al exprimării sale creative, proiectând mai multe obiecte albe pe fondul unor pereţi de aceeaşi culoare, a fost deschisă joi la Muzeul de Artă din Cluj.

Theodor Moise a folosit pentru această expoziţie atât picturi, cât şi fotografii sau instalaţii, toate având în comun albul, pe care îl consideră un exerciţiu continuu şi o „luptă nesfârşită cu idealizarea lucrurilor”.

„Am ales exponatele venind aici şi văzând spaţial şi încercând să gândesc spaţiul per ansambu. Am căutat cumva ca toate sălile să fie legate între ele, primul... citeste mai mult

acum 34 min. in Locale, Vizualizari: 54 , Sursa: Napoca News in