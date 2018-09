EXPOZITIA „CARAVANA EROILOR” LA MUZEUL BRAILEI „CAROL I”

Muzeul Brailei „Carol I” gazduieste din data de 18 septembrie 2018, la sediul din Piata Traian, nr. 3, expozitia mobila CARAVANA EROILOR/ MARTIRI SI EROI ROMANI IN TEMNITELE COMUNISTE.

Proiectul „CARAVANA EROILOR” a fost initiat de Asociatia Ortodoxia Tinerilor Galati si are ca scop ajutarea tinerilor sa-si cunoasca istoria recenta a tarii si sa inteleaga adevarata amploare a comunismului si, totodata, propunerea unor modele de viata demne de urmat.

Expozitia surprinde informatii referitoare la instaurarea regimului comunist in Romania si repercusiunile asupra societatii romanesti, prezentate in... citeste mai mult