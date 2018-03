Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi în parteneriat cu Ambasada Georgiei în România vă invită miercuri, 4 aprilie, ora 18:00, la vernisajul expoziţiei „The Georgian Alphabet. Living Culture of Three Writing Systems” / „Alfabetul georgian. Scrieri în cultura vie”. Proiectul este realizat de Guvernul georgian în scopul promovării valorilor culturale naţionale şi a fost prezentat în oraşe precum Paris, Bruxelles, Varşovia, New York etc. Expoziţia este deschisă în perioada 5 - 22 aprilie iar vizitarea este inclusă în... citeste mai mult

acum 16 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 18 , Sursa: Amosnews in